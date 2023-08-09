Главное за 9 августа ⟩ Пересмотр тарифов на распределение электроэнергии, Лидака о выдворении граждан РФ и когда вернется жара

Новости Латвии:

История с экс-депутатом Рейнисом Знотиньшем, пытавшимся прикрыть хамство знанием государственного языка и необоснованными упреками на этой почве в адрес русскоязычных соседей, возможно, стала неким показателем здоровья межэтнических отношений в Латвии. Может ли пойти на убыль тренд atkrieviskosim и какова в этом роль нового президента Латвии Эдгара Ринкевича? И заметили ли вы, что Рига второй месяц живет без мэра? Дискуссионная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" возвращается в эфир с обсуждением наиболее значимых событий в Латвии.

Новые тарифы на распределение электроэнергии будут пересмотрены уже в декабре, сообщили агентству LETA представители Госканцелярии.

Чтобы сделать правительство более динамичным, премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает политику из Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, "Объединенный список" возьмет на себя руководство Министерством экономики, а "Новое Единство" будет руководить Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).