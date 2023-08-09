В среду в эфир вернулась аналитическая передача RUS TVNET "Кто вам платит?" - обсудили нового президента Эдгара Ринкевича, ситуацию в Рижской думе и скандал с экс-депутатом Знотиньшем. Кроме того, сегодня все следят за развитием ситуации с тарифами на распределение электроэнергии, кипят страсти и по поводу коалиции в столичной думе. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 9 августа.
Главное за 9 августа ⟩ Пересмотр тарифов на распределение электроэнергии, Лидака о выдворении граждан РФ и когда вернется жара
Новости Латвии:
История с экс-депутатом Рейнисом Знотиньшем, пытавшимся прикрыть хамство знанием государственного языка и необоснованными упреками на этой почве в адрес русскоязычных соседей, возможно, стала неким показателем здоровья межэтнических отношений в Латвии. Может ли пойти на убыль тренд atkrieviskosim и какова в этом роль нового президента Латвии Эдгара Ринкевича? И заметили ли вы, что Рига второй месяц живет без мэра? Дискуссионная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" возвращается в эфир с обсуждением наиболее значимых событий в Латвии.
Новые тарифы на распределение электроэнергии будут пересмотрены уже в декабре, сообщили агентству LETA представители Госканцелярии.
Чтобы сделать правительство более динамичным, премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает политику из Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, "Объединенный список" возьмет на себя руководство Министерством экономики, а "Новое Единство" будет руководить Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
"Окна разбиты, потому что мы здесь праздновали", - шутят жители Апгулде, пытаясь все вместе спасти ситуацию в жилом доме, где крупный град разбил окна и пробил крышу. Но также ощущается беспокойство и неведение относительно того, ожидается ли от самоуправления какая-либо поддержка или же с разрушениями от бури придется справляться своими силами. После катастрофы в Добельском крае журналисты TVNET отправились на место событий, чтобы задокументировать последствия урагана. Разрушения были заметны во многих местах. Больше всего пострадали окрестности Тервете.
Примерно треть или 30% жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет оценивают свои знания и опыт как высокие и признают, что они уже сейчас заслуживают зарплату более 1500 евро "на руки", сообщили агентству LETA представители SEB banka со ссылкой на данные проведенного опроса.
В конце этой недели температура воздуха в Латвии начнет повышаться, и на следующей неделе, согласно последним прогнозам, возможна жара более +30 градусов.
В Резекне эстакада над железной дорогой находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для местных жителей. Ремонтные работы могут обойтись примерно в 4 миллиона евро, однако таких средств у муниципалитета нет, поэтому ремонт не планируется, сообщает программа Bez Tabu.
Государство должно оказать финансовую помощь и поддержку пострадавшим от бури самоуправлениям, параллельно собирая информацию о размере ущерба, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Формируемую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата думы, выяснило агентство LETA.
Если возникнет "форс-мажорная" ситуация и придется формировать новое правительство, премьер-министр Кришьянис Кариньш намерен попросить президента Эдгара Ринкевича поручить ему эту задачу, сообщил премьер-министр журналистам после встречи с президентом Латвии.
Бывшая работница обвинила предприятие Zeltlejas, наиболее известное своей продукцией из облепихи ZELT, в том, что оно не выплатило ей заработную плату.
Новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся соразмерными, обоснованными и разумными. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Трагическое ДТП произошло вечером в понедельник, 7 августа, - в районе улицы Авоту автомобиль Opel сбил женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Полиция просит отозваться очевидцев аварии, сообщает программа Bez Tabu.
Депутат Сейма Ингмар Лидака ("Объединенный список") высказал мнение, что выдворение граждан России из Латвии не будет понято в Европейском союзе. Об этом он заявил во время интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор".
За рубежом:
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