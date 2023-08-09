Известный эстонский стартап обанкротился: долги превышают 600 000 евро

Эстонский стартап Upty, оперировавший крупнейшей в странах Балтии платформой для купли-продажи подержанной одежды, больше не сумел привлечь инвесторов и в конце июля обанкротился, пишет Rus.Postimees со ссылкой на "Деловые ведомости".
По словам банкротного управляющего Андриаса Пальмитса, единственным активом Upty являются складские излишки секонд-хенда.
При этом у компании есть долги на сумму более 600 000 евро, задолженность по налогам достигает более 35 000 евро.
Весной прошлого года Upty называли в СМИ крупнейшей площадкой для купли-продажи подержанной одежды в странах Балтии.
"Мир меняется, ситуация на рынке другая, и инвестиции в наш регион прекратились", – сказал один из основателей Upty Сергей Брек, добавив, что в прошлом году привлечь больше денег не удалось.
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