Ср, 9.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Известный эстонский стартап обанкротился: долги превышают 600 000 евро

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Секонд-хенд. Иллюстративный снимок.
Секонд-хенд. Иллюстративный снимок. Фото: CATHERINE LAI

Эстонский стартап Upty, оперировавший крупнейшей в странах Балтии платформой для купли-продажи подержанной одежды, больше не сумел привлечь инвесторов и в конце июля обанкротился, пишет Rus.Postimees со ссылкой на "Деловые ведомости".

По словам банкротного управляющего Андриаса Пальмитса, единственным активом Upty являются складские излишки секонд-хенда.

При этом у компании есть долги на сумму более 600 000 евро, задолженность по налогам достигает более 35 000 евро.

Весной прошлого года Upty называли в СМИ крупнейшей площадкой для купли-продажи подержанной одежды в странах Балтии.

"Мир меняется, ситуация на рынке другая, и инвестиции в наш регион прекратились", – сказал один из основателей Upty Сергей Брек, добавив, что в прошлом году привлечь больше денег не удалось.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх