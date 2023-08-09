Губернатор Белгородской области заявил об одном погибшем в результате обстрела

По его словам, у школы в центре поселка взорвались пять артиллерийских снарядов. В атаке он обвинил вооруженные силы Украины.

"Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия", - сообщил Гладков в Telegram.

Вооруженные силы Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.