Губернатор Белгородской области заявил об одном погибшем в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в российском поселке Горьковский, находящемся в Белгородской области, в результате обстрела погиб один человек и еще четверо пострадали, пишет "Медуза".
По его словам, у школы в центре поселка взорвались пять артиллерийских снарядов. В атаке он обвинил вооруженные силы Украины.
"Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия", - сообщил Гладков в Telegram.
Вооруженные силы Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.
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