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Россия сообщает об атаке дронов на Севастополь

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Российский пожарный.
Российский пожарный. Фото: EPA/Scanpix

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг Украина попыталась 11 дронами атаковать Севастополь, но они были нейтрализованы.

"Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю", - написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Сообщается, что якобы два беспилотника были сбиты возле Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели, утверждают в Минобороны России.

"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - добавили военные.

Министерство также подтвердило сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что неподалеку от Москвы были сбиты два дрона.

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