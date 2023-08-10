Россия сообщает об атаке дронов на Севастополь

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг Украина попыталась 11 дронами атаковать Севастополь, но они были нейтрализованы.
"Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю", - написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
Сообщается, что якобы два беспилотника были сбиты возле Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели, утверждают в Минобороны России.
"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - добавили военные.
Министерство также подтвердило сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что неподалеку от Москвы были сбиты два дрона.
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