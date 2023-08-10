Россия сообщает об атаке дронов на Севастополь

"Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю", - написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Сообщается, что якобы два беспилотника были сбиты возле Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели, утверждают в Минобороны России.

"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - добавили военные.

Министерство также подтвердило сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что неподалеку от Москвы были сбиты два дрона.