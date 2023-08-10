На северо-западе Украины российские дроны попали по нефтяной базе

"Ночью Ривненская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области", - отметил он.