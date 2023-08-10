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На северо-западе Украины российские дроны попали по нефтяной базе

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Пожарный. Иллюстративное фото.
Пожарный. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

На северо-западе Украины в Ривненской области в результате массового удара российских дронов в ночь на четверг уничтожена нефтебаза, сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Ночью Ривненская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области", - отметил он.

Радиационный фон не превышает нормы, эвакуация людей не планируется, добавил он.

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