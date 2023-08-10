Немецкий журналист: Порзиньгис, вероятно, не сыграет на ЧМ

До этого Порзиньгис не участвовал ни в одном из двух проверочных матчей. 2 августа, когда проходила игра против Швеции, о его отсутствии было объявлено всего за несколько часов до начала матча.

В кулуарах ходят разные слухи о возможной травме Порзиньгиса и ее серьезности. Латвийская баскетбольная ассоциация (LBS) пока не делала никаких официальных заявлений, но Фабиг сообщает, что травма новобранца бостонского "Бостон Селтикс" может привести к тому, что он пропустит чемпионат мира.

"По имеющейся у меня информации, растет обеспокоенность тем, что Порзиньгис не сыграет на чемпионате мира из-за травмы. У него что-то не так с ногой. Персонал национальной сборной, он сам и "Бостон Селтикс" будут ждать до последнего момента, чтобы принять окончательное решение", - пишет немец в Twitter.

В среду Порзиньгис разместил в коротких историях социальной сети Instagram видео, в котором он активно тренируется и интенсивно выполняет дальние броски. Фабиг подчеркнул своим подписчикам в комментариях в Twitter, что это ранее отснятый материал, когда латыш еще не был травмирован.

Фото: Скриншот в Twitter

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии в групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии - Джакарте.