Кандидата в президенты Эквадора застрелили

В столице Эквадора Кито в среду вечером после митинга застрелили кандидата на должность президента Фернандо Вильявисенсио, сообщили должностные лица.
По словам члена команды Вильявисенсио, политик садился в машину, когда неизвестный мужчина выстрелил ему в голову, передает BBC News. El Universo пишет о трех выстрелах в голову.
Вильявисенсио без признаков жизни доставили в больницу, где констатировали его смерть. В результате стрельбы пострадали также еще девять человек, в том числе двое полицейских.
Генеральный прокурор Эквадора сообщил, что подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с охраной политика и скончался от полученных ранений.
Президент Гильермо Лассо подтвердил в Twitter смерть Вильявисенсио, пообещав, что "это преступление не останется безнаказанным".
59-летний центрист был одним из кандидатов на президентских выборах, которые должны были состояться 20 августа.
В связи с этим событием, шокировавшим государство, Лассо созвал внеочередное совещание высших должностных лиц в сфере безопасности.
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