Кандидата в президенты Эквадора застрелили

По словам члена команды Вильявисенсио, политик садился в машину, когда неизвестный мужчина выстрелил ему в голову, передает BBC News. El Universo пишет о трех выстрелах в голову.

Вильявисенсио без признаков жизни доставили в больницу, где констатировали его смерть. В результате стрельбы пострадали также еще девять человек, в том числе двое полицейских.

Генеральный прокурор Эквадора сообщил, что подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с охраной политика и скончался от полученных ранений.

Президент Гильермо Лассо подтвердил в Twitter смерть Вильявисенсио, пообещав, что "это преступление не останется безнаказанным".

59-летний центрист был одним из кандидатов на президентских выборах, которые должны были состояться 20 августа.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио незадолго до убийства Фото: EPA/Scanpix

В связи с этим событием, шокировавшим государство, Лассо созвал внеочередное совещание высших должностных лиц в сфере безопасности.