"Рига" и "Валмиера" потерпели поражения в отборе Лиги конференций

"Валмиера" на рижском стадионе "Сконто" потерпела поражение от албанского клуба "Партизани" со счётом 1:2.

Подопечные Юргиса Калнса первыми открыли счёт на 27-й минуте благодаря голу Густаво Соузы, но во втором тайме албанцы сумели не только сравнять, но и вырвать выездную победу - на 58-й минуте равновесие на табло восстановил Теди Цара, а на 78-й минуте Эрос Грезда принёс победу "Партизани".

"Рига" свой матч провела на выезде против нидерландского клуба "Твенте" и уступила со счётом 0:2. Счет на 11-й минуте открыл защитник нидерландского клуба Альфонс Сампстед, а на 67-й минуте Дан Ротс забил ещё один гол в ворота рижан.

Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 17 августа.

Напомним, для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.