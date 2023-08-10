Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Рига" и "Валмиера" потерпели поражения в отборе Лиги конференций

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Футболисты "Валмиеры"
Футболисты "Валмиеры" Фото: Zane Bitere/LETA

Латвийские футбольные клубы "Валмиера" и "Рига" потерпели поражения в первых матчах третьего отборочного раунда Лиги конференций.

"Валмиера" на рижском стадионе "Сконто" потерпела поражение от албанского клуба "Партизани" со счётом 1:2.

Подопечные Юргиса Калнса первыми открыли счёт на 27-й минуте благодаря голу Густаво Соузы, но во втором тайме албанцы сумели не только сравнять, но и вырвать выездную победу - на 58-й минуте равновесие на табло восстановил Теди Цара, а на 78-й минуте Эрос Грезда принёс победу "Партизани".

"Рига" свой матч провела на выезде против нидерландского клуба "Твенте" и уступила со счётом 0:2. Счет на 11-й минуте открыл защитник нидерландского клуба Альфонс Сампстед, а на 67-й минуте Дан Ротс забил ещё один гол в ворота рижан.

Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 17 августа.

Напомним, для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх