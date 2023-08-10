Представитель баскетбольной ассоциации прокомментировал ситуацию с травмой Порзиньгиса

Сборная Латвии, готовясь к дебюту в финальном турнире чемпионата мира, уже провела два проверочных матча, в которых обыграла Грузию со счетом 82:57 и Швецию со счетом 87:77. Порзиньгис не был в составе сборной Латвии ни в одной из двух игр.

В среду немецкий журналист Hamburger Abendblatt Руперт Фабиг в своем Twitter написал следующее:

"По имеющейся у меня информации, растет обеспокоенность тем, что Порзиньгис не сыграет на чемпионате мира из-за травмы. У него что-то не так с ногой. Персонал национальной сборной, он сам и "Бостон Селтикс" будут ждать до последнего момента, чтобы принять окончательное решение".

В свою очередь, координатор латвийской сборной Томс не желает широко комментировать состояние здоровья Порзиньгиса, но отметил, что тренерский штаб и команда в курсе ситуации с игроком и не видят причин беспокоиться о его участии в турнире.

"На данный момент нас все устраивает в процессе подготовки", - добавил координатор сборной Латвии.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии в групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии - Джакарте.