Уходящий рабочий день принес множество событий - стали известны новые подробности в деле Русиньша, на границе произошел новый инцидент с нелегальными беженцами, а предприятия общепита в Латвии находятся на грани выживания. Об этих и других новостях четверга, 10 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 10 августа ⟩ Семейное насилие на Югле, бизнесмен о ВНЖ и сколько РФ продержится против НАТО
Новости Латвии:
7 августа в Государственную полицию поступил звонок о семейном конфликте в Риге на улице Брайля.
После убийства бывшей супруги Леоном Русиньшем Госполиция задержала его работодателя Алвиса Астру, который около месяца провел под арестом. Мужчину подозревают в лжесвидетельстве.
Трое из пяти сотрудников готовы сменить работу на более высокооплачиваемую, в свою очередь, общая удовлетворенность людей своей работой снизилась.
В среду, 9 августа, пограничник воспользовался огнестрельным оружием, чтобы задержать группу из восьми нелегальных иммигрантов: четырех граждан Индии и четырех граждан Ирана, которые ранее незаконно пересекли государственную границу Латвии и Беларуси.
Гунар Кирсонс, основатель и акционер ресторана Lido и сети быстрой еды CherryFix в передаче "Открытый разговор" на LR-4 рассказал свое отношения к жителям Латвии, которых коснулись поправки к Закону об иммиграции.
Управление по борьбе с киберпреступлениями вместе с правоохранительными учреждениями Украины продолжило работу над пресечением деятельности международной организованной преступной группы. Она использовала сеть телефонных центров для мошенничества.
За рубежом:
В ночь на 23 июля Одесса была обстреляна российскими ракетами. Не впервые, но очень массированно. Спустя полторы недели после обстрелов одесситы работают над восстановлением города: выбитые окна забивают досками, перекрывают крыши, чтобы осенью памятники архитектуры не залил дождь. На стенах ставят специальные маячки, которые покажут, пострадал ли фундамент и не съедет ли опорная стена, утащив за собой все здание.
Если российские власти запустят хотя бы одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то США немедленно перейдут к ответным действиям. Поэтому российские власти не могут рисковать, так как в интерпретации США это может означать, что Россия должна быть полностью уничтожена.
На северо-западе Украины в Ривненской области в результате массового удара российских дронов в ночь на четверг уничтожена нефтебаза, сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.
В среду на юге Норвегии после нескольких дней ливней и последующего наводнения частично была прорвана дамба. Эвакуироваться пришлось около 1000 человек, сообщает новостное агентство AP.
Власти Харьковской области Украины объявили о начале обязательной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района из-за постоянных обстрелов, сообщает Русская служба BBC.
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Латвийский боксер Майрис Бриедис получил возможность взять реванш над австралийским боксером Джеем Опетаей, которому Международная федерация бокса (IBF) поручила защищать титул чемпиона мира.
Корову и теленка, которые в мае сбежали из коровника и бродили по Пярнумаа, застрелили.
В среду вечером немецкий журналист Руперт Фабиг выразил сомнения в том, сможет ли участвовать в Чемпионате мира по баскетболу лидер сборной Кристап Порзиньгис. Однако тренерский штаб Государственной сборной пока доволен баскетболистом на этапе подготовки и не видит причин для дальнейшего беспокойства, сообщил агентству LETA координатор мужской сборной Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) Эмилс Томс.
Вчера, 9 августа, в 18:00 открылись ворота таллиннского стадиона "Калев" для четырехдневного музыкального фестиваля We Love The 90s. Хедлайнерами первого дня стали легенды эстонской музыки: рок-группа Smilers, Койт Тооме, панк-группа Terminaator и 2 Quick Start.
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