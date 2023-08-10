Главное за 10 августа ⟩ Семейное насилие на Югле, бизнесмен о ВНЖ и сколько РФ продержится против НАТО

Новости Латвии:

7 августа в Государственную полицию поступил звонок о семейном конфликте в Риге на улице Брайля.

После убийства бывшей супруги Леоном Русиньшем Госполиция задержала его работодателя Алвиса Астру, который около месяца провел под арестом. Мужчину подозревают в лжесвидетельстве.

Трое из пяти сотрудников готовы сменить работу на более высокооплачиваемую, в свою очередь, общая удовлетворенность людей своей работой снизилась.

В среду, 9 августа, пограничник воспользовался огнестрельным оружием, чтобы задержать группу из восьми нелегальных иммигрантов: четырех граждан Индии и четырех граждан Ирана, которые ранее незаконно пересекли государственную границу Латвии и Беларуси.

Гунар Кирсонс, основатель и акционер ресторана Lido и сети быстрой еды CherryFix в передаче "Открытый разговор" на LR-4 рассказал свое отношения к жителям Латвии, которых коснулись поправки к Закону об иммиграции.

Управление по борьбе с киберпреступлениями вместе с правоохранительными учреждениями Украины продолжило работу над пресечением деятельности международной организованной преступной группы. Она использовала сеть телефонных центров для мошенничества.

За рубежом: