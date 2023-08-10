Рейрс: следует временно снизить процентные платежи по ипотечным кредитам

Политик подробнее изложил свои предложения, призвав заинтересованные стороны, в том числе представителей банков, их обсудить. Рейрс допускает, что соответствующие изменения можно будет внести с 2024 года.

Первый вариант - временно установить в законе конкретную более низкую ставку вместо процентной ставки EURIBOR, которая может составлять от полутора до двух процентов. Второй вариант предусматривает временный мораторий на добавленную процентную ставку, установленную банком.

Надзорные органы должны будут следить за соблюдением банками этих новых условий в течение 18 или 24 месяцев, отметил политик.

На вопрос, не являются ли такие решения чрезмерным вмешательством государства в экономику, Рейрс ответил, что его больше беспокоит риск того, что "около 100 000 высокопрофессиональных, трудоспособных людей" могут из-за высоких платежей покинуть Латвию. Таким образом, сохранение слишком высоких ставок по ипотечным кредитам в долгосрочной перспективе вызовет гораздо большие негативные последствия, считает депутат.

Политик также подчеркнул, что необходимо прекратить систему "крепостного права", привязывающую заемщика к конкретному банку из-за больших - порядка 400-800 евро - комиссионных и бюрократических ограничений. Должны быть устранены препятствия для возможности заемщиков рефинансироваться в другом банке на более выгодных условиях, в том числе условии, что банк, к которому переходят, должен провести переоценку недвижимости, отметил Рейрс.

Как сообщалось, в начале августа Рейрс заявил агентству LETA, что процентная ставка EURIBOR неоправданно применяется к ипотечным кредитам, из-за чего некоторые банки получают сверхприбыли.