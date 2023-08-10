Видео ⟩ В Иманте задержан мужчина: он использовал перцовый балончик около детского сада

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как полиция заталкивает мужчину средних лет в полицейский микроавтобус, чему мужчина протестует и сопротивляется, но полиция, в конечном итоге, побеждает. Мало кто из соседей понимал, за что арестован мужчина.

Оказывается, это не первый случай, когда житель улицы Даммес вел себя вызывающе. Время от времени мужчина ведет себя довольно странно.

"Вероятно, ему не следует пить. Обычно он нормальный", - заметил местный житель.

Сообщается, что в этот раз мужчина якобы стоял перед детским садом с перцовым баллончиком, и прохожие видели, как это оружие применялось против детей.

Ветер отнес газовое облако и никто из детей не пострадал.

"На место прибыли сотрудники полиции, которые поговорили с упомянутым мужчиной. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, и полиция отвезла его в приют", - говорится в сообщении Госполиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā