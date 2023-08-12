Вторая ракетка Латвии рассказала, сколько заработала в этом году

На канале Dropshot Series в социальной сети Instagram вышла третья серия, в которой рассказывается о соотношении доходов и расходов профессиональных теннисистов. В этой серии приняла участие вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая рассказала о своих доходах и расходах.

20-летняя латвийская теннисистка сообщила, что в этом сезоне потратила около 25 тысяч (валюта не уточняется), а заработала 75 тысяч.

"Путешествую вместе с мамой. На крупные турниры я езжу с моим тренером, партнёром по тренировкам и мамой. Мы все путешествуем вместе", - сказала Семенистая.

Вторая ракетка Латвии на данный момент занимает 154-е место в мировом рейтинге, а рекордом в её карьере пока является 150-я позиция, достигнутая в конце июля.

В июле Семенистая была признана лучшим игроком месяца в туре Международной федерации тенниса (ITF).

Также в июле Дарья выиграла два титула в серии W-60 - в Лиепае и Оломоуце, увеличив количество выигранных трофеев ITF за свою карьеру до 14.

20-летняя теннисистка за месяц победила в десяти матчах подряд, проиграв лишь 3 из 23 сетов. Кроме того, Семенистая обыграла четырёх теннисисток из топ-300 и поднялась на 59 строчек в мировом рейтинге.

​В 2021 году Семенистая завоевала наибольшее количество титулов в туре ITF, выиграв семь турниров в одиночном разряде. В этом году у неё четыре титула ITF - три W-60 и один W-40.