Глава NMPD: в некоторых регионах придется перейти на бригады из двух человек

По ее словам, в Европе бригады скорой помощи доставляют больного в ближайшее учреждение, где соответственно принимается решение, может ли он получить помощь на месте или все же его нужно перевести в медицинское учреждение более высокого уровня. Такая система работает и в Латвии, и NMPD ежедневно осуществляет 60-70 переводов, чтобы доставить больного в более подходящую больницу.

"Были времена, когда больницы говорили, что у них нет определенного профиля, езжайте дальше. Это то, над чем мы сейчас работаем. Это важная часть плана выравнивания уровня больниц", - сказала Ципуле.

Она добавила, что экипажи из двух человек являются абсолютным стандартом в Европе, а экипажи из трех человек используются для особо сложных вызовов. Также при работе нескольких бригад с одним человеком важно, чтобы врач или фельдшер был в состоянии обеспечить начало оказания неотложной помощи как можно быстрее.

Ципуле отметила, что со временем в городе станет обычным делом работа вдвоем. Тем не менее, сельские районы представляют собой большую проблему. Есть места, где аварийных бригад нет вообще.

"Нам надо работать над тем, чтобы в некоторых регионах, возможно, в Латгалии, перейти на бригады из двух человек, чтобы направлять людей туда, где это необходимо", - сказала она.

Как сообщалось, в реформе больничной сети Минздрава наибольший упор делается на оказание экстренной медицинской помощи, путем усиления приемных отделений скорой помощи и стационаров и попытки улучшить оказываемую в них помощь, сообщили представители министерства.

Обрисовывая планируемые изменения, представитель Министерства здравоохранения, пояснила, что приемные отделения больниц будут спроектированы как отделения неотложной медицинской помощи, где любого обратившегося пациента будут осматривать, проводить необходимые обследования и, соответственно, составлять решение о продолжении лечения в амбулаторных или стационарных условиях.