В Латвии нарушена работа платежных карт

В связи с системными проблемами партнера по обслуживанию платежных карт Worldline Latvija в работе платежных карт имеются сбои, сообщает банк Citadele.

"Возможность снимать наличные в банкоматах Citadele не изменилась. Приносим извинения за неудобства. Наш партнер уже работает над решением проблемы", - говорят в банке.

Rīgas Satiksme также сообщает, что обнаружена глобальная проблема с платежными картами, которая не позволяет оплачивать парковочные места.

"Мы предлагаем вам использовать другие способы оплаты, такие как оплата текстовым сообщением", - рекомендует Rīgas Satiksme.

Patlaban konstatēta globāla norēķinu karšu problēma, kas neļauj veikt maksājumus par autostāvvietām. Aicinām izmantot citus norēķinu veidus, kā piemēram, apmaksa ar īsziņu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 10, 2023