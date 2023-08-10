Коалиционные политике о предложениях Кариньша

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил с новым предложением по ходу политических переговоров, чтобы добиться большего динамизма в работе правительства, заявила сегодня на дискуссии общественных СМИ представитель "Нового Единства", министр благосостояния Эвика Силиня.
Силиня допускает возможность дискуссий по предложению Кариньша, но отмечает, что ясность должна появиться "в ближайшие дни". Также она допускает, что если в коалиции не будет достигнуто соглашение, Кариньш уйдет в отставку.
По мнению Силини, предложение премьер-министра связано с тем, что есть вопросы, например, в сфере образования, которые не решаются или очень трудно продвигаются вперед.
С другой стороны, представитель "Объединенного списка", министр земледелия Дидзис Шмитс заявил, что необходимо понять цели Кариньша - продолжать ли работать в нынешней коалиции или "вместе с Лембергсом".
В случае, если работа правительства оценивается как стагнация, нужно понять, почему это так, отметил Шмитс. Он обратил внимание на то, что, судя по этой риторике, правительство уже пять лет находится в стагнации. В предыдущем созыве Сейма виновником называли партию "KPV LV", теперь - кого-то другого. В то же время все знают, что за эти пять лет премьер-министр не менялся, отметил министр.
Шмитс добавил, что ОС готов к обсуждению, но в то же время возникает вопрос, что "даст Латвии и ее народу" предложение главы правительства о ротациях министров.
Представитель Национального объединения, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава заявил, что обо всех предложениях Кариньша по задачам правительства говорилось и ранее. Политик выразил сожаление по поводу потерянного времени в проходивших до сих пор переговорах, "полных интриги".
Домбрава считает, что о целях "ультиматума Кариньша" нужно спрашивать у самого премьера. Также представители Нацобъединения и ОС отметили, что со стороны "Нового Единства" должен быть более коллегиальный подход к распространению информации.
Домбрава также считает, что встречу следует провести втроем, а не как это запланировано в пятницу, когда "Новое Единство" планирует встретиться отдельно с ОС и отдельно с Нацобъединением.
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