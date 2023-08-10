Видео ⟩ Мужчин подозревают в изнасиловании под Резекне, они остались на свободе

Несколько мужчин подозреваются в изнасиловании женщины в поселке Ленджи Резекненского края. Между тем потерпевшая и еще несколько человек не понимают, почему полиция отпустила подозреваемых, сообщает программа Bez tabu.
Молодая женщина предположительно вырвалась из плена в квартире в поселке Ленджи, где ее держали всю ночь, а также связывали, душили, избивали и насиловали мужчины. Об этом программе рассказала жительница поселка, у которой укрылась пострадавшая, вырвавшись из плена утром 27 июля.
"Она была в панике. Она стучала в дверь. Она стучала ужасно. Я сразу открыла и увидела женщину в крови на руках и лице! Она сказала: "Впустите меня, они насилуют меня, они хотят меня убить!" - рассказала жительница программе Bez tabu.
Жительница продолжает: "Ее одежда была одета неправильно. Она вся тряслась, плакала. Она искала укрытия, говорила: "Меня сейчас будут бить!". Они ее насиловали, резали руки, били. Было видно, что она избита. Она даже сидеть не могла!"
Программа также связалась с потерпевшей. Она рассказала журналистам, что в Резекне встретила четырех мужчин, которые пригласили ее в машину. Она приняла приглашение и села в машину, где подвыпившие мужчины предложили ей выпить. Затем жертва оказалась в незнакомом месте, в неизвестной квартире. Некоторые из мужчин были особенно жестоки, другие - менее, но они ничего не сделали, чтобы остановить более жестоких, рассказала потерпевшая.
Утром она воспользовалась случаем и убежала.
В полиции Bez tabu сообщили, что было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса по факту изнасилования в составе группы лиц. Двум мужчинам присвоен статус подозреваемых, а еще двоим - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Потерпевшая, свидетель и другие жители поселка озадачены и очень обеспокоены тем, что полиция не потребовала от суда применения меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам жителей поселка некоторые из предполагаемых преступников являются жителями этой волости.
"Я не смогу вам ответить, почему не был назначен арест, это тайна досудебного следствия.
Подозреваемые предупреждены, что они не должны приближаться или общаться с пострадавшей. Если они нарушат запрет, то будут применены более строгие меры безопасности", - заявил программе представитель полиции Гунтарс Крачус
Между тем, свидетель и потерпевшая утверждают программе, что работник полиции, который является родственником одного из предполагаемых насильников, самовольно вмешивается в расследование и мешает работе. В беседе с Bez tabu представитель Госполиции отверг обвинения в причастности подчиненного к расследованию и влиянии на него.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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