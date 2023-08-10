В больнице скончался участник триатлона IRONMAN Tallinn

Спортсмен, который в воскресенье принимал участие в триатлоне IRONMAN Tallinn, скончался в больнице. Этому человеку потребовалась медицинская помощь во время заплыва и его сразу же доставили в больницу, пишет Rus.Postimees.
"Сообщаем с глубокой грустью, что скончался участник проходившего в воскресенье в Таллинне чемпионата Европы IRONMAN 70.3", - написали организаторы в Facebook.
"На этапе заплыва охранники заметили, что один спортсмен нуждается в медицинской помощи, они сразу же оказали ее ему. Спортсмена доставили в ближайшую больницу. В последние дни его состояние ухудшилось и, несмотря на усилия врачей и медперсонала, он умер", - рассказали они.
Команда организаторов Ironman выражает соболезнования родным и близким умершего и благодарит медперсонал и охранников за оказанную участнику помощь.
Организаторы добавили, что больше не будут комментировать этот случай.
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