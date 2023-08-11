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Планируются переговоры Кариньша с ОС и Нацобъединением о будущем правительства

rus.tvnet.lv/LETA
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Здание Кабинета министров
Здание Кабинета министров Фото: Shutterstock

На сегодня запланированы встречи "Нового единства" с представителями "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения, на которых премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ожидает ответа о том, согласны ли партии с ротацией министерских должностей и приоритетами меморандума.

Встречи запланированы в 9 и в 10 часов с ОС и Нацобъединением по отдельности.

Чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом ОС возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".

Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.

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