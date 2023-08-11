Планируются переговоры Кариньша с ОС и Нацобъединением о будущем правительства

Встречи запланированы в 9 и в 10 часов с ОС и Нацобъединением по отдельности.

Чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом ОС возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" - Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM - представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".

Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.