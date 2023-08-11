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Удар по гостинице в Запорожье: журналистка TV3 чудом избежала обстрела

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Vārna/"Instagram"

Оператор телеканала TV3 Дзинтарс Рудзитис в Twitter прокомментировал ситуацию, в которой спаслись его коллега, журналистка Иева Варна и оператор TV3, пишет портал Apollo.lv.

Рудзитис отметил, что Варне и коллеге очень повезло.

Как видно из публикации Варны в Instagram, они с оператором с 11 по 13 августа в украинском городе Запорожье планировали остановиться в гостинице Optima Zaporizhia. Однако, как указала сама Варна, гостиница в результате атаки была полностью уничтожена.

В следующей публикации Иева указала, что гостиница была уничтожена в результате российского ракетного удара. Одна женщина убита, еще 14 человек пострадали, среди них - дети в возрасте трех и 14 лет.

Журналистка отметила, что на территории гостиницы в те дни проходил детский лагерь, однако всех детей забрали с территории в шесть часов вечера.

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