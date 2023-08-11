Программа ⟩ Уже завтра Праздник микрорайонов пройдет на Югле!

В эту субботу, 12 августа, всех жителей Латвии, а также ее гостей приглашают на Праздник микрорайона Югла!
Как прошли Праздники микрорайонов в других местах, смотрите здесь:
- Место проведения: Югла, окрестности Велнэзерса;
- Начало: 12:00
Программа мероприятия
- 12:00–12:10 - Речь ведущего;
- 12:10–12:50 - Детский вокальный ансамбль Dzeguzīte;
- 12:50–13:20 - Пузыри Мартиньша;
- 13:20–14:00 - Постановка Pasaku sargi;
- 12:00–14:00 - Выступление Рижской школы диджеев;
- 14:00–14:10 - Речь ведущего;
- 14:10–14:30 - Ансамбль Zeltskariņi;
- 14:30–15:00 - Рижский танцевальный клуб;
- 15:00–16:00 - Фольклорный ансамбль Grodi;
- 16:00–16:10 - Речь ведущего;
- 16:10–16:40 - Барабанная линия;
- 16:40–17:00 - DJ TOM OAK;
- 17:00–18:00 - Patrisha;
- 18:00–18:15 - Празднование дня рождения Ассоциации развития Юглы;
- 18:15–19:00 - DJ TOM OAK;
- 19:00–19:10 - Церемония награждения победителей забега вокруг озера и SUP challenge;
- 19:10–20:30 - Very Cool People & Paula Saija, Evilena Protektore;
- 20:30–21:00 - DJ Andee;
- 21:00–22:00 - Ivo & Positivo;
- 22:00 - Завершение.
Активности на территории мероприятия
- 12:00–16:00 - Творческие мастерские и мастер-классы;
- 12:00–20:00 - Надувные аттракционы для детей;
- 14:00–16:00 - Мастерские и мастер-классы Sapnīca;
- 16:00–19:00 - Мастер-классы по SUP с Advaite adventure;
- 14:00–19:00 - Индивидуальные соревнования по бегу Apskrien Velnezeru;
- 16:00–19:00 - Тренировка баланса и координации Slack line;
- 18:15–19:00 - Мастер-класс Роберта Аубенса "Познакомьтесь с движением";
- 12:00–19:00 - Фотоориентирование по Югле;
- 12:00–22:00 - Выставка исторических фотографий "Тогда и сейчас".
Все мероприятия бесплатные. Подробности - здесь.
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