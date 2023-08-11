В понедельник начнет работать первый радар средней скорости

С понедельника, 14 августа, на Рижской окружной дороге (А5) на участке от Стуниши до Яунмарупе начнет работать первый радар средней скорости движения, сообщили в Latvijas valsts ceļi.
Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Как свидетельствует статистика ДТП, самым распространенным видом серьезных аварий являются столкновения, а их причинами - неверные решения водителей за рулем, необдуманные маневры, последствия которых усиливаются высокой скоростью. Как показывает опыт других стран, на участках с контролем средней скорости количество ДТП уменьшается.
Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги.
Система контроля средней скорости дополнительно контролирует техосмотр транспортных средств, оплату дорожных сборов и наличие страховки OCTA.
Следующие участки, где начнут работать радары средней скорости, будут на Видземском шоссе (A2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км), на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км), на Таллиннском шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км). О начале работы этих радаров Latvijas valsts ceļi сообщит дополнительно.
Систему контроля средней скорости по результатам закупки устанавливает компания Fima Group за 1,261 млн евро.
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