На чемпионате мира U-19 в Хорватии без вести пропали 10 гандболистов

Как пишет газета, десять игроков 2006 года рождения в среду покинули помещения студенческого центра и ушли в неизвестном направлении.

Это произошло в разгар турнира, за день до игры против сборной Бахрейна.

Указывается, что полиция начала операцию по поиску пропавших и выяснению обстоятельств.

Бурунди, которое находится в восточной части Африки, является одним из самых бедных государств в мире и одной из наиболее заселенных стран на континенте.

Хорватия - одна из транзитных стран для нелегальных иммигрантов из Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы.