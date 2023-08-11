На чемпионате мира U-19 в Хорватии без вести пропали 10 гандболистов

На чемпионате мира по гандболу U-19, проходящем в Хорватии, пропали десять игроков сборной Бурунди, сообщает издание Mundo Deportivo.
Как пишет газета, десять игроков 2006 года рождения в среду покинули помещения студенческого центра и ушли в неизвестном направлении.
Это произошло в разгар турнира, за день до игры против сборной Бахрейна.
Указывается, что полиция начала операцию по поиску пропавших и выяснению обстоятельств.
Бурунди, которое находится в восточной части Африки, является одним из самых бедных государств в мире и одной из наиболее заселенных стран на континенте.
Хорватия - одна из транзитных стран для нелегальных иммигрантов из Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы.
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