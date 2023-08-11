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На чемпионате мира U-19 в Хорватии без вести пропали 10 гандболистов

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Гандбол. Иллюстративное фото
Гандбол. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

На чемпионате мира по гандболу U-19, проходящем в Хорватии, пропали десять игроков сборной Бурунди, сообщает издание Mundo Deportivo.

Как пишет газета, десять игроков 2006 года рождения в среду покинули помещения студенческого центра и ушли в неизвестном направлении.

Это произошло в разгар турнира, за день до игры против сборной Бахрейна.

Указывается, что полиция начала операцию по поиску пропавших и выяснению обстоятельств.

Бурунди, которое находится в восточной части Африки, является одним из самых бедных государств в мире и одной из наиболее заселенных стран на континенте.

Хорватия - одна из транзитных стран для нелегальных иммигрантов из Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы.

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