В результате российского обстрела утром в пятницу в Киеве в трех местах упали обломки ракет, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Обломки упали в трех местах в Оболонском районе города. Нанесен ущерб крышам частных домов. Также обнаружен обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов, сообщает Русская служба ВВС.
Несколько обломков ракеты упали на территорию детской больницы.
Раненых нет, сказал мэр.
В 10 часов утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, ВСУ заявили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.
О взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях сообщил украинский общественный вещатель "Суспильне".
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