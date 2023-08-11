В Киеве в трех местах упали обломки ракет

Обломки упали в трех местах в Оболонском районе города. Нанесен ущерб крышам частных домов. Также обнаружен обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов, сообщает Русская служба ВВС.

Несколько обломков ракеты упали на территорию детской больницы.

Раненых нет, сказал мэр.

В 10 часов утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, ВСУ заявили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.

О взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях сообщил украинский общественный вещатель "Суспильне".