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В Киеве в трех местах упали обломки ракет

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Дым в небе над Киевом
Дым в небе над Киевом Фото: Reuters/ScanPix

В результате российского обстрела утром в пятницу в Киеве в трех местах упали обломки ракет, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Обломки упали в трех местах в Оболонском районе города. Нанесен ущерб крышам частных домов. Также обнаружен обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов, сообщает Русская служба ВВС.

Несколько обломков ракеты упали на территорию детской больницы.

Раненых нет, сказал мэр.

В 10 часов утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, ВСУ заявили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.

О взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях сообщил украинский общественный вещатель "Суспильне".

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