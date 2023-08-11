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Президент: предстоящие переговоры - политические консультации, не формирование правительства

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эдгар Ринкевич
Президент Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša/LETA

В соответствии со статьей 56 Конституции Кабинет министров формируется лицом, назначенным президентом государства, поэтому любые предстоящие переговоры между политиками о возможном сотрудничестве в настоящее время следует считать политическими консультациями, а не формированием правительства, пишет в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент добавил, что ждет плана действий от премьер-министра Кришьяниса Кариньша 17 августа.

Как сообщалось, после того, как "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение не согласились с предложенной премьер-министром ротацией министров, Кариньш решил начать работу по формированию нового правительства.

Уже сегодня запланированы переговоры о новой коалиции с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, на переговоры также приглашены ОС и Нацобъединение.

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