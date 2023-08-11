Президент: предстоящие переговоры - политические консультации, не формирование правительства

Президент добавил, что ждет плана действий от премьер-министра Кришьяниса Кариньша 17 августа.

Как сообщалось, после того, как "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение не согласились с предложенной премьер-министром ротацией министров, Кариньш решил начать работу по формированию нового правительства.

Уже сегодня запланированы переговоры о новой коалиции с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, на переговоры также приглашены ОС и Нацобъединение.