В Каугури мужчина в автобусе стал стрелять из оружия, полиция комментирует

Изначально в Facebook появилась информация о том, что пьяный мужчина стал стрелять из пистолета в пол автобуса. Ему попытался помешать один из пассажиров.

Фото: Скриншот из Facebook

Представитель Госполиции Элина Приедите, отвечая на запрос RUS TVNET, подтвердила, что 9 августа, в 23:15, в общественном транспорте в Каугури, в Юрмале между несколькими людьми начался конфликт. Один из участников конфликта выстрелил из, вероятно, газового оружия.

По словам Приедите, никто из присутствующих не пострадал. Госполиция начала процесс административного правонарушения. Частично выяснилось, кто являлся участником конфликта, детали произошедшего выясняются.

Госполиция призывает всех свидетелей отозваться и передать полезную следствию информацию. Можно напрямую обратиться в полицейский участок или позвонить по номеру 110.