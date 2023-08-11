Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский решил уволить всех руководителей областных военкоматов

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Handout

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу принял решение уволить всех руководителей областных военкоматов. В качестве причины называются обвинения в коррупции, что, по словам Зеленского, может приравниваться к государственной измене.

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что в Украине заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, и 33 человека получили статус подозреваемых. Зеленский заявил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны.

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования", - заявил Зеленский.

Реализация этого решения ляжет на плечи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Перед назначением новых руководителей военкоматов их будет проверять Служба безопасности Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх