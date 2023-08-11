Зеленский решил уволить всех руководителей областных военкоматов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу принял решение уволить всех руководителей областных военкоматов. В качестве причины называются обвинения в коррупции, что, по словам Зеленского, может приравниваться к государственной измене.
В своем Telegram-канале Зеленский написал, что в Украине заведено 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, и 33 человека получили статус подозреваемых. Зеленский заявил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны.
"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования", - заявил Зеленский.
Реализация этого решения ляжет на плечи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Перед назначением новых руководителей военкоматов их будет проверять Служба безопасности Украины.
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