Зеленский решил уволить всех руководителей областных военкоматов

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования", - заявил Зеленский.