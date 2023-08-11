Главное за 11 августа ⟩ Новое правительство, Кубок Стэнли и индексация пенсий

11 августа запомнится тем, что премьер-министр Кришьянис Кариньш громко заявил, что Латвию ждут изменения в правительстве. А еще в Ригу приехал Кубок Стэнли. И вся страна продолжает оправляться после бури, прошедшей по нашей территории. Об этих и других новостях читайте в ежедневной новостной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня сообщил, что начинает переговоры о создании новой коалиции и правительства.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня отклонил предложенное Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС) решение для дальнейшей работы коалиции, заявили представители партий Янис Домбрава и Эдвард Смилтенс после встречи с Кариньшем.
Соседи рассказали передаче Degpunktā о деталях насильственного конфликта на Югле, произошедшего 7 августа и ставшего популярным в соцсетях в четверг, 10 августа.
В социальных сетях стала распространяться информация о том, что в 4-м автобусе, в Юрмале, мужчина стрелял из пистолета. RUS TVNET обратился в Госполицию за комментарием.
Латвийский хоккеист Теодор Блюгер в пятницу в Риге представил любителям хоккея чемпионский трофей НХЛ - Кубок Стэнли.
Латвийский предприниматель Янис Дубинскис в пятницу, 11 августа, сообщил в Facebook, что после долгого и сложного процесса, длившегося почти год, приобрел поместье Зентене, которое находится под Тукумсом.
Государственная полиция просит помощи жителей в выяснении личности людей с фотографий.
При индексации пенсий в этом году будет учитываться только один индекс, так как, в отличие от предыдущего года, реальный прирост размера заработной платы страховых взносов в 2022 году был отрицательным, поэтому он не включается в расчет индекса.
В понедельник во время бури погибла также стая журавлей, сообщает Латвийское общество помощи диким птицам Drauga Spārns. Общество также сообщает, что состояние здоровья пострадавших аистов улучшилось.
Строительству нового магазина Lidl в Риге, на улице Дунтес, 25, предшествовал уникальный почти двухлетний проект по санации промышленно загрязненной почвы. Также завершено строительство совершенно нового транспортного моста через канал Саркандаугава. После успешного завершения этих работ Lidl сообщает, что 26-й магазин ритейлера в Латвии будет открыт в 7:30 утра в четверг, 24 августа 2023 года!
В ближайшие дни в Латвии уменьшится количество осадков и повысится температура воздуха, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В четверг вечером в Таллинне называвший себя гражданином Украины мужчина в автобусе избил репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает, пишет Rus.Postimees.
Оператор телеканала TV3 Дзинтарс Рудзитис в Twitter прокомментировал ситуацию, в которой спаслись его коллега, журналистка Иева Варна и оператор TV3, пишет портал Apollo.lv.
Украинские войска в ходе контрнаступления смогли оттеснить российскую армию на оборонительные позиции, и уже это можно считать чудом, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
В пятницу, 11 августа, на западе Москвы в районе Карамышевской набережной был ликвидирован беспилотник, сообщает Русская служба ВВС.
В пятницу Александр Лукашенко сообщил, что дал распоряжение "наладить отношения" с Польшей и готов к переговорам.
Читатель Postimees Каспар прислал фотографию очень необычного ужа, которого он увидел на полуострове Юминда. "Мать заметила его вчера под сливовым деревом в саду. Никогда раньше такого не видел", - написал он.
Интересное чтиво:
Трехлетняя Паула Дарта сидит на кровати, подтянув колени к подбородку - как только за окном слышен шум, она прячется под одеялом. Несколько дней назад она с мамой и годовалой сестричкой пережила самый большой ужас за свою трехлетнюю жизнь. Пока осколки оконных стекол летали по маленькой квартире, мама с плачущими детьми спряталась в ванной. Семья Клейнсов живет в Апгулде Добельского края - в месте, которое в понедельник основательно разрушила природная стихия.
Перепуганная 21-летняя девушка стоит перед "судебным комитетом" "Свидетелей Иеговы". Трое мужчин в возрасте примерно 50 лет спрашивают ее: "Сколько раз у тебя был секс, использовала ли ты презерватив, ощущала ли оргазм?". Наталия и Андрей годами не видели своих любимых внуков, потому что "так хочет Иегова". В возрасте 47 лет женщина реализовала мечту - поступила в университет, что в организации ей было запрещено, так как "настоящий университет - это Библия". Таковы некоторые эпизоды, рассказанные бывшими последователями "Свидетелей Иеговы" (СИ). В свою очередь в СИ считают, что некоторые бывшие "свидетели" развернули против организации активную кампанию, делая заявления, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию, но не выдерживают критики.
В Украине продолжаются острые споры вокруг монумента "Родина-мать" и после замены герба СССР трезубцем на ее щите. DW - с подробностями.
Хотя обвинения польского правительства в адрес Берлина безумны, не следует забывать о вялой реакции Германии в начале войны в Украине, считает польский эксперт по внешней политике Витольд Юраш, пишет Rus.Postimees.
В интернете распространена информация о том, что некоторым клиентам сети ресторанов быстрого питания McDonald’s выдают особую карту, позволяющую не платить за заказанную еду. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
Cезон консервирования в самом разгаре. И без пустых банок и крышек тут не обойтись. Кто-то покупает новые, а иные хозяйки дают второй шанс тем баночкам, из которых какие-то вкусности уже были съедены. И тут приходится столкнуться с проблемой - некрасивыми этикетками и, казалось бы, неустранимыми следами клея.
23-летняя киприотка Деспина Хараламбус не является звездой мировой легкой атлетики, но у себя на родине у неё практически нет конкуренток. Точнее, не было до последнего времени.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!