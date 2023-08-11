Главное за 11 августа ⟩ Новое правительство, Кубок Стэнли и индексация пенсий

Читатель Postimees Каспар прислал фотографию очень необычного ужа , которого он увидел на полуострове Юминда. "Мать заметила его вчера под сливовым деревом в саду. Никогда раньше такого не видел ", - написал он.

Трехлетняя Паула Дарта сидит на кровати, подтянув колени к подбородку - как только за окном слышен шум, она прячется под одеялом . Несколько дней назад она с мамой и годовалой сестричкой пережила самый большой ужас за свою трехлетнюю жизнь. Пока осколки оконных стекол летали по маленькой квартире, мама с плачущими детьми спряталась в ванной . Семья Клейнсов живет в Апгулде Добельского края - в месте, которое в понедельник основательно разрушила природная стихия .

Перепуганная 21-летняя девушка стоит перед "судебным комитетом" "Свидетелей Иеговы". Трое мужчин в возрасте примерно 50 лет спрашивают ее: "Сколько раз у тебя был секс, использовала ли ты презерватив, ощущала ли оргазм?". Наталия и Андрей годами не видели своих любимых внуков, потому что "так хочет Иегова". В возрасте 47 лет женщина реализовала мечту - поступила в университет, что в организации ей было запрещено, так как "настоящий университет - это Библия". Таковы некоторые эпизоды, рассказанные бывшими последователями "Свидетелей Иеговы" (СИ). В свою очередь в СИ считают, что некоторые бывшие "свидетели" развернули против организации активную кампанию, делая заявления, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию, но не выдерживают критики.