"Медиазона" и ВВС подтвердили гибель 30 тысяч российских солдат в Украине

Журналисты "Медиазоны" и Русской службы ВВС совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 30 003 российских солдат, погибших на войне в Украине. Только за последние две недели была подтверждена гибель 1351 российского военнослужащего. Журналисты отметили чуть больший, чем обычно, прирост числа погибших среди личного состава ракетных войск и артиллерии.

В списке значительно увеличилось и число погибших из Московской области. Этот рост не связан с ситуацией на фронте: он объясняется тем, что журналисты получили данные с подмосковных кладбищ.

Кроме того, за минувшие две недели стало известно о гибели в Украине четырех старших офицеров - подполковников Егора Болдырева, Андрея Коваля, Анатолия Матинова и Сергея Савенка. Всего в списке погибших старших офицеров сейчас числятся 284 человека.

Десятки тысяч погибших

В июле издание "Медуза" и "Медиазона" опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. По их подсчетам, основанным на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих. Это втрое больше, чем потери СССР в ходе войны в Афганистане, и в девять раз - чем потери федеральных войск во время первой чеченской кампании.

Минобороны РФ не публикует официальные данные о потерях России в Украине. Последний раз российские власти называли общее число погибших в сентябре 2022 года - 5937 человек. В июне нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время украинского контрнаступления погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 были ранены.

Украина тоже скрывает свои потери. Весной из попавших в сеть документов Пентагона стало известно, что американская разведка оценивала потери украинской армии в 15,5-17,5 тысяч человек убитыми и 109-113 тысяч ранеными.