После особо тяжелого бытового конфликта житель Чиекуркалнса пошел занимать деньги, чтобы купить спиртной напиток. Заняв деньги, мужчина признался, что хочет покончить с собой. На следующий день останки мужчины были извлечены из озера Кишэзерс, сообщает передача Degpunktā.
В Чиекуркалнсе после тяжелой ссоры мужчина напился и покончил с собой
"Спасатели прибыли на место и обнаружили, что человека видно над водой на расстоянии примерно двух-трех метров от берега", - рассказывает о представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Соседка погибшего рассказала, что накануне в его квартире вспыхнула серьезная ссора. После этого мужчина якобы занял деньги у соседки на покупку водки.
"Он сказал, что хочет утонуть, и все. Что ему надоела эта жизнь", - вспоминает соседка, которая также сообщила, что мужчина четыре года не употреблял алкогольных напитков.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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