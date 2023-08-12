Главное за 12 августа ⟩ Смерть после семейной ссоры, рижане о пьянстве и дума готовит правила о мусорных контейнерах

В пятницу, 10 августа, женщина начала стирать белье в историческом фонтане Верманского парка в центре Риги, что привело к значительным нарушениям работы фонтанной системы, сообщило на Facebook предприятие Dārzi un Parki, которое является частью компании Rīgas Meži.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, осуществляющих экспорт в Россию.

За рубежом:

Баба-Яга - злая ведьма в русском фольклоре. На войне в Украине российские солдаты так называют сделанные украинцами беспилотники-невидимки, с помощью которых они в основном охотятся на тяжелую технику российской армии.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты. По его данным, Крымский мост не поврежден, пишет "Медуза".

Ночью 12 августа Россия атаковала Запорожскую область пятью "шахедами" с юго-восточного направления, сообщили Воздушные силы Украины, пишет Русская служба BBC.

В Сети появилось видео, как утверждается, снятое российским военным на территории военного аэродрома в Ростовской области. В ролике военный жалуется, что из-за атаки дронов на Москву их вылет перенесли, а раненых, оставили ждать прямо на взлетной полосе, пишет "Медуза".