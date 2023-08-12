Уходящий день запомнился солнечной погодой, а в Латвии и мире произошло множество событий - Рижская дума готовит новые правила о мусорных контейнерах, в Чиекуркалнсе мужчина напился и покончил с собой, а RUS TVNET узнал у жителей столицы, как они относятся к более строгим ограничениям на продажу алкоголя. Об этих и других новостях субботы, 12 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 12 августа ⟩ Смерть после семейной ссоры, рижане о пьянстве и дума готовит правила о мусорных контейнерах
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к более строгим ограничениям на продажу алкоголя, которые могут ввести уже в этом году. Ответы рижан смотрите на видео!
Рижская дума подготовила поправки к Правилам по сбору отходов в столице. Их цель - привести в порядок действующую систему размещения мусорных контейнеров в Риге и обязать управляющих многоквартирными домами ограничить доступ к мусорным контейнерам посторонним лицам, рассказывается в программе "Домская площадь" на Latvijas Radio 4LR4, пишет Rus.LSM.
После серьезного бытового конфликта житель Чиекуркалнса пошел занимать деньги, чтобы купить спиртной напиток. Заняв деньги, мужчина признался, что хочет покончить с собой. На следующий день его тело было извлечено из озера Кишэзерс, сообщает передача Degpunktā.
Даце из Вентспилса решила купить новую машину. Знакомый предложил помочь и привезти новую машину из Германии. Женщина доверилась мужчине, но вскоре услужливый знакомый исчез вместе с машиной Даце и примерно 12 тысячами евро, сообщает передача Bez Tabu.
В пятницу, 10 августа, женщина начала стирать белье в историческом фонтане Верманского парка в центре Риги, что привело к значительным нарушениям работы фонтанной системы, сообщило на Facebook предприятие Dārzi un Parki, которое является частью компании Rīgas Meži.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, осуществляющих экспорт в Россию.
За рубежом:
Баба-Яга - злая ведьма в русском фольклоре. На войне в Украине российские солдаты так называют сделанные украинцами беспилотники-невидимки, с помощью которых они в основном охотятся на тяжелую технику российской армии.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты. По его данным, Крымский мост не поврежден, пишет "Медуза".
Ночью 12 августа Россия атаковала Запорожскую область пятью "шахедами" с юго-восточного направления, сообщили Воздушные силы Украины, пишет Русская служба BBC.
В Сети появилось видео, как утверждается, снятое российским военным на территории военного аэродрома в Ростовской области. В ролике военный жалуется, что из-за атаки дронов на Москву их вылет перенесли, а раненых, оставили ждать прямо на взлетной полосе, пишет "Медуза".
Война – это не шутки, но, как и во многих других местах, и на войне случаются забавные случаи. По крайней мере фотографы Postimees Эрик Прозес и Михкель Марипуу, которые пятнадцать лет назад документировали российско-грузинскую так называемую августовскую войну, вспоминают события того времени отчасти через призму юмора.
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