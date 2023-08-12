Спортсмен поддерживает российскую агрессию, но его допустили до чемпионата мира

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Однако в перечень условий МОК было и то, что спортсмены не должны поддерживать войну или же служить в вооруженных силах. Также оговаривалось, что выступать спортсмены должны под нейтральным флагом.

Международная федерация борьбы решила в этом вопросе действовать быстро и уже в начале апреля допустил спортсменов на международные соревнования. В своем сообщении федерация отметила, что соблюдает условия МОК, в числе которых и то, что спортсмены не должны поддерживать войну.

Среди участников чемпионата мира U20 значится и россиянин Александр Мелехов - он будет соревноваться под нейтральным флагом, но в его Instagram есть фотографии, которые вызывают вопросы.

В его соцсети имеется фотография, где он позирует на фоне флага России, а рядом виден большой флаг с Z-символикой. Это значит, что вышеупомянутый турнир пропагандирует войну – с самого начала войны буква Z стала в России символом войны.

The madness continues in the international sports.



United World Wrestling added a young Russian war supporter to the list of participants for the U20 World Championship.



thread. pic.twitter.com/jYfeaVNlXL — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) August 10, 2023

Фотография была опубликована 28 недель назад, она размещена в разделе, где спортсмен публикует момент своих наивысших достижений. Мелехов, ставший чемпионом России, незаконно посещал и оккупированный Крым, пишет Ukrainan Sports Base.

UWW по-прежнему считает его нейтральным спортсменом, поскольку его участие в чемпионате мира было одобрено. Руководитель организации ранее благожелательно высказывался в отношении России. В руководство Федерации входит и близкий друг Владимира Путина Михаил Мамиашвили.