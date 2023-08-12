Видео ⟩ Ложные диагнозы для экзамена на ВНЖ: задержана врач-психиатор

KNAB инкриминирует медицинскому работнику, работающему в государственном учреждении, но не занимающему должность государственного служащего, возможное получение незаконных льгот, сообщили агентству LETA в KNAB.

Программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что в рамках уголовного производства также задержана врач-психиатр Марина Лосевич, которая практикует как в частной клинике "Дзинтари", так и в Рижском центре психиатрии и наркологии (RPNC), она также преподает в Латвийском университете. RPNC не комментирует этот инцидент.

В то же время KNAB инкриминирует другому лицу пособничество в совершении указанного уголовного преступления. Еще трое фигурантов уголовного дела обвиняются в возможном предоставлении незаконных льгот, а еще одному - в содействии получению незаконных льгот.

В целях обеспечения успешного досудебного расследования возможных уголовных преступлений KNAB не предоставляет дополнительную информацию о лицах, участвующих в уголовном процессе.