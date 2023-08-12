Видео ⟩ Ложные диагнозы для экзамена на ВНЖ: задержана врач-психиатор

В рамках уголовного дела о ложных психиатрических диагнозах Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обвинило фигурантов в незаконном получении льгот.
KNAB инкриминирует медицинскому работнику, работающему в государственном учреждении, но не занимающему должность государственного служащего, возможное получение незаконных льгот, сообщили агентству LETA в KNAB.
Программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что в рамках уголовного производства также задержана врач-психиатр Марина Лосевич, которая практикует как в частной клинике "Дзинтари", так и в Рижском центре психиатрии и наркологии (RPNC), она также преподает в Латвийском университете. RPNC не комментирует этот инцидент.
В то же время KNAB инкриминирует другому лицу пособничество в совершении указанного уголовного преступления. Еще трое фигурантов уголовного дела обвиняются в возможном предоставлении незаконных льгот, а еще одному - в содействии получению незаконных льгот.
В целях обеспечения успешного досудебного расследования возможных уголовных преступлений KNAB не предоставляет дополнительную информацию о лицах, участвующих в уголовном процессе.
В ответ на вопрос о том, какие льготы были предоставлены медицинскому работнику, KNAB заявил, что в понимании Уголовного кодекса незаконными льготами могут быть не только деньги, но и другие материальные и нематериальные блага,
в том числе поездки, наручные часы, драгоценности и другие вещи. В интересах следствия KNAB этот вопрос также не комментирует.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на вознаграждение.
В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении KNAB, 13 июня был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это совершено сотрудником государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющимся государственным должностным лицом.
2 августа сотрудники KNAB провели уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержали пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.
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