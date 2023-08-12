Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Европа: Черное море как коридор между Азией и Европой

Что касается ЕС, то пути, соединяющие Запад и Восток, становятся и для него все важнее. Два государства ЕС - Румыния и Болгария - имеют выход к Черному морю. С Грузией и Украиной у Брюсселя заключено соглашение об ассоциации с ЕС. В Евросоюзе все чаще рассматривают Черное море как важный коридор для транспортировки товаров и энергоносителей между Азией и Европой.

Поскольку Европа стремится стать все более независимой от российской нефти и газа, на первый план все чаще выходят богатые природными ресурсами государства Кавказа, прежде всего, Азербайджан. Баку экспортирует нефть и газ в Европу через Грузию и Турцию. Этот маршрут через Черное море обходит как Россию на севере, так и Иран на юге и поэтому имеет особое стратегическое значение для европейцев, которые ввели жесткие экономические санкции против этих двух государств.