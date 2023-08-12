В Париже эвакуировали посетителей с Эйфелевой башни

В субботу, 12 августа, полиция эвакуировала посетителей с Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва, сообщают французские СМИ.
Около 4000 посетителей были эвакуированы из туристического центра Парижа и территории рядом с ним.
На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы. В настоящее время достопримечательность закрыта для публики.
Около семи миллионов человек в год посещают Эйфелеву башню, которой более 130 лет.
Культовый объект был построен для Всемирной выставки в Париже и завершен в 1889 году.
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