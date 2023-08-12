Фото ⟩ Сборная Латвии по баскетболу победила в третьей подряд проверочной игре

Сборная Латвии по баскетболу, продолжая подготовку к финалу чемпионата мира, обыграла команду Доминиканской Республики в проверочном матче в субботу, 12 августа.
Латвия выиграла со счетом 74:69 (19:17, 24:19, 15:16, 16:17).
Латвия провела свой третий матч без Кристапа Порзиньгиса, Дависа Бертанса, Яниса Тиммы и Анжея Пасечникса.
Галерея: Сборные Латвии и Доминиканской Республики
На прошлой неделе сборная Латвии обыграла Швецию со счетом 87:77 и выиграла у сборной Грузии со счетом 82:57.
В среду, 16 августа, в последнем домашнем матче Латвия сыграет с Финляндией. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).
Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии в групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии - Джакарте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!