Фото ⟩ Сборная Латвии по баскетболу победила в третьей подряд проверочной игре

Латвия выиграла со счетом 74:69 (19:17, 24:19, 15:16, 16:17).

Латвия провела свой третий матч без Кристапа Порзиньгиса, Дависа Бертанса, Яниса Тиммы и Анжея Пасечникса.

Галерея: Сборные Латвии и Доминиканской Республики

На прошлой неделе сборная Латвии обыграла Швецию со счетом 87:77 и выиграла у сборной Грузии со счетом 82:57.

В среду, 16 августа, в последнем домашнем матче Латвия сыграет с Финляндией. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии в групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии - Джакарте.