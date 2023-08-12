Фото ⟩ Аппетитно! Посмотрите, как проходит Фестиваль бургеров

В течение двух дней, 11 и 12 августа, на Эспланаде в Риге проходит ежегодный Фестиваль бургеров.
На фестивале участвуют представители ресторанов и бургерных со всей Латвии, которые сражаются за титул самого вкусного бургера.
"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.
В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты.
Галерея: Второй день Фестиваля бургеров
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