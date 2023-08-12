Фото ⟩ Аппетитно! Посмотрите, как проходит Фестиваль бургеров

На фестивале участвуют представители ресторанов и бургерных со всей Латвии, которые сражаются за титул самого вкусного бургера.

"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.