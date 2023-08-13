"К сожалению, я не Медведь-чудодей": президент об ожиданиях общества

Ринкевич подчеркнул, что президент не может взять на себя всю власть в стране, и что его беспокоит, так это большие надежды и ожидания населения на возможности нового президента.

По его словам, это также говорит о том, что существует большой разрыв между властью и обществом.

"Это совместная работа всех нас, и поэтому я действительно очень переживаю за эту волну, возможно, очень позитивных ожиданий. Давайте работать вместе, я сделаю все, что в моих силах, но не ждите, что придет Медведь-чудодей, который принесет все счастье. К сожалению, я не он. Я не похож и им не являюсь", - сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент, который встретился с предпринимателями Гробини, Павилосты и Айзпуте и представителями городской общественности, получил уверенность об еще неиспользованных возможностях городского развития.

Ринкевич отметил, что Гробиня - это место для природного туризма в Латвии, Павилоста - столица лета и серферов в Латвии, а Айзпуте с его уникальной историей и городскими пейзажами скрывает возможности для роста, особенно в сфере туризма.

Ринкевич посетил местные предприятия в Гробине и Айзпуте, а в Павилосте встретился с представителями туристического сектора и рыбаками с побережья Павилосты, в том числе посетил Краеведческий музей в Павилосте.

Президент завершил свой рабочий визит в регионы Южного Курземе, приняв участие в дискуссии, в которой приняли участие представители реставрационного общества Айзпуте.