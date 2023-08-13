В Кегумсе машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Водитель погиб

После 2 часов ночи в Кегумсе Огрского края на участке дороги Рига - Даугавпилс водитель Lexus по неизвестным причинам выехал за пределы дороги, несколько раз перевернулся, в результате чего скончался на месте от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, всего в них пострадали 20 человек, один человек погиб.

В Рижском регионе зарегистрировано 11 пострадавших, по четыре в Курземе и Латгале, в Видземе - один.

Всего было начато 477 процесса об административных правонарушениях, в том числе 235 за превышение скорости.

Помощь пожарных потребовалась в 3:49 ночи, когда спасатели выехали на улицу Ригас в Ливаны, где машина оказалась в кювете. Спасатели с помощью гидроинструментов освободили трех человек, застрявших в легковой машине, еще двое выбрались из нее самостоятельно.