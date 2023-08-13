Главное за 13 августа ⟩ Жалобы на незнание латышского, политолог о Ринкевиче и смертельная авария

Сегодня, 13 августа, около 6:40 в Черном море патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков" был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны РФ, пишет Русская служба BBC.

​Власти штата Гавайи подтвердили, что в результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 80 человек.

В субботу Россия обвинила Украину в по меньшей мере двух ракетных ударах по Керченскому мосту. В районе моста были слышны несколько взрывов, после чего над ним повисли облака дыма. Российские власти утверждают, что ракеты были сбиты, мост не пострадал и движение по нему возобновлено.

Ведущая Рефие Эллек отправилась собирать материал для "Плана Б" в Таллинн, где уже нашли применение многие решения, которые в Германии все еще находятся на стадии идеи.

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Хотя они красочные, красивые и на первый взгляд безвредные, не все ягоды, растущие в дикой природе, съедобны. А некоторые даже очень ядовиты. Пройдите тест и проверьте свои знания о ягодах!

Этим летом Саудовская Аравия - самое популярное туристическое направление. Во всяком случае среди футболистов.

В субботу, 12 августа, в Таллинне выступила мировая звезда - The Weeknd. Толпы поклонников в течение всего дня стекались на Певческое поле, на концерт было продано 55 000 билетов. Зрителям на входе раздавали специальные мигающие браслеты, которые на концерте помогли им стать частичкой яркого шоу.

В ночь с субботы на воскресенье, 13 августа, в Латвии, как и во всем мире, можно было наблюдать пик ежегодного метеорного потока Персеиды.

Мирон Федоров, известный как рэп-исполнитель Оксимирон, провел в субботу, 12 августа, фан-встречу в Берлине. Объявление об этом появилось в соцсетях артиста накануне. Встречу Оксимирон назначил в не самом благополучном районе города - у метро Kottbusser Tor, на бетонной площадке перед парковкой.