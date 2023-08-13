Главное за 13 августа ⟩ Жалобы на незнание латышского, политолог о Ринкевиче и смертельная авария

Заканчиваются выходные, впереди новая рабочая неделя. Но даже в воскресенье новости продолжают поступать. В Латвии произошла трагическая авария под Кегумсом. Скульптор открыл, как сделан памятник "Родина-мать" в Киеве. А политолог рассказала о первом месяце президентства Ринкевича. Об этих и других новостях воскресенья, 13 августа, расскажет RUS TVNET.
Новости Латвии:
На уходящей неделе исполнился ровно месяц с тех пор, как Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" политолог Илга Крейтусе оценила первые шаги Ринкевича в новом статусе, а также сделала прогноз относительно освободившегося места главы МИД.
Центр государственного языка (VVC) стал получать все больше жалоб на незнание государственного языка среди сотрудников частного и государственного сектора, об этом сообщает Rus.Lsm.
В субботу, 12 августа, в Кегумсе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся несколько раз. Водитель автомобиля погиб, сообщила Государственная полиция.
На этой неделе президент Эдгар Ринкевич провел несколько встреч с жителями и предпринимателями в регионах Латвии, пишет lsm.lv.
В воскресенье утром, 13 августа, водитель BMW не справился с управлением в центре Дундаги и врезался в столб электропередач, полностью сломав его, свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях очевидцами.
За рубежом:
Какие сложности возникли при замене герба СССР на тризуб, почему не использовали металл "Запорожстали", что делать с советскими звездами на мече "Батькивщины-Матери"?
Сегодня, 13 августа, около 6:40 в Черном море патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков" был обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны РФ, пишет Русская служба BBC.
Власти штата Гавайи подтвердили, что в результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 80 человек.
В субботу Россия обвинила Украину в по меньшей мере двух ракетных ударах по Керченскому мосту. В районе моста были слышны несколько взрывов, после чего над ним повисли облака дыма. Российские власти утверждают, что ракеты были сбиты, мост не пострадал и движение по нему возобновлено.
Ведущая Рефие Эллек отправилась собирать материал для "Плана Б" в Таллинн, где уже нашли применение многие решения, которые в Германии все еще находятся на стадии идеи.
Интересное чтиво:
Хотя они красочные, красивые и на первый взгляд безвредные, не все ягоды, растущие в дикой природе, съедобны. А некоторые даже очень ядовиты. Пройдите тест и проверьте свои знания о ягодах!
Этим летом Саудовская Аравия - самое популярное туристическое направление. Во всяком случае среди футболистов.
В субботу, 12 августа, в Таллинне выступила мировая звезда - The Weeknd. Толпы поклонников в течение всего дня стекались на Певческое поле, на концерт было продано 55 000 билетов. Зрителям на входе раздавали специальные мигающие браслеты, которые на концерте помогли им стать частичкой яркого шоу.
В ночь с субботы на воскресенье, 13 августа, в Латвии, как и во всем мире, можно было наблюдать пик ежегодного метеорного потока Персеиды.
Мирон Федоров, известный как рэп-исполнитель Оксимирон, провел в субботу, 12 августа, фан-встречу в Берлине. Объявление об этом появилось в соцсетях артиста накануне. Встречу Оксимирон назначил в не самом благополучном районе города - у метро Kottbusser Tor, на бетонной площадке перед парковкой.
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