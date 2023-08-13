Видео ⟩ Во время сильных дождей Даугаву загрязняет рижская канализация

Объем сточных вод Риги настолько велик, что за один день,

когда идут сильные дожди, Рига сбрасывает в Даугаву столько же сточных вод, сколько небольшой латвийский город за целый год.

Государственная служба окружающей среды (VVD) признает, что это главная и давно не решенная проблема, и что у Риги нет плана по прекращению этой порочной практики.

Представитель компании Rīgas ūdens признал, что пропускная способность канализационной системы достаточна для ежедневного режима, но во время притока большого количества дождевой воды ситуация осложняется.

И политики Рижской думы, и специалисты Rīgas ūdens признают, что решения дорогостоящие и денег на них нет.

Видео: Сюжет программы Panorama