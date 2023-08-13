Латвийская спортсменка выиграла чемпионат мира по BMX среди юниоров

Стуришка начала соревнования с участия в четвертьфинале, где она была самой быстрой, а затем показала второй результат в полуфинале и вышла в финал соревнований.

В финале латвийская спортсменка финишировала с результатом 37,457 секунды.

Латвиец Эдгар Лангманис также выступил в финале среди юниоров, но занял седьмое место.

Еще два латвийских спортсмена - Рафаэль Лааке и Кристен Кригерс - не смогли пробиться в полуфинал.

Чемпионат мира по велоспорту завершился в Глазго в воскресенье, 13 августа.