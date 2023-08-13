Латвийская спортсменка выиграла чемпионат мира по BMX среди юниоров

В воскресенье, 13 августа, латвийская спортсменка Вероника Моника Стуришка завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по велоспорту BMX в Шотландии.
Стуришка начала соревнования с участия в четвертьфинале, где она была самой быстрой, а затем показала второй результат в полуфинале и вышла в финал соревнований.
В финале латвийская спортсменка финишировала с результатом 37,457 секунды.
Латвиец Эдгар Лангманис также выступил в финале среди юниоров, но занял седьмое место.
Еще два латвийских спортсмена - Рафаэль Лааке и Кристен Кригерс - не смогли пробиться в полуфинал.
Чемпионат мира по велоспорту завершился в Глазго в воскресенье, 13 августа.
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