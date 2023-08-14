Росликов: "Оппоненты боятся, что мы в один день сможем возглавить страну"

Обращаясь к собравшимся на латышском и русском языках, политик сказал, что обязанность депутатов - каждый день посвящать тому, чтобы у общества было безопасное будущее, чтобы пожилые люди имели возможность провести старость в Латвии, чтобы молодежь не хотела уезжать из страны.

Политик призвал отнестись к его докладу критически, так как партия "Стабильности!" сейчас находится в центре внимания.

"Мы быстрорастущая политическая сила, мы сейчас показываем результаты, и наши политические оппоненты боятся, что мы в один день сможем возглавить эту страну и предложить грамотный Кабинет министров и показать более сильный, лучший и мощный результат, чем они демонстрируют сейчас", - заявил Росликов.

По мнению политика, правительству не хватает динамизма, потому что его уже пять лет возглавляет премьер-министр Кришьянис Кариньш. За пять лет сменились все министры, но не премьер.

В настоящее время общество не готово к информации, но мир меняется и необходима "оборона, внутренняя мобилизация, чтобы защитить свою страну и сделать ее великой". Это нужно не только политическим силам, но и народу, сказал Росликов.

В настоящее время партия имеет четыре представительства - в Риге, Вентспилсе, Резекне и Даугавпилсе, где ежедневно оказывает различную помощь людям. Росликов сравнил партию с омбудсменом, отметив, что эта политическая сила оказывает и юридическую помощь.

Созданная два года назад партия уже показала убедительный результат, и сейчас, например, в Латгале "Стабильности!" занимает первое место, а в Риге делит третье и четвертое места, что, по мнению политика, является огромным успехом. По словам Росликова, 60% избирателей партии - русскоязычные, 40% - латыши.