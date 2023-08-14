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Видео ⟩ В США появится улица в честь Латвии

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В США появится улица в честь Латвии
В США появится улица в честь Латвии Фото: NBS

На американской базе в Грейлинге (штат Мичиган) была открыта Латвийская улица, сообщила Сандра Брале, пресс-офицер Национальных вооруженных сил (НВС).

Улицу открыли командующий Национальной гвардией США в Мичигане генерал-майор Пол Роджерс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш, во время празднования 30-летия партнерства Латвии и Мичигана.

По словам генерал-лейтенанта Калниньша, несмотря на большое расстояние и континенты, которые отделяют Латвию от США, у нас очень близкие цели, видение и огромный самоотверженный вклад личного состава в построение системы обороны наших стран.

"Память об этой героической борьбе обязывает нас с еще большей самоотдачей продолжать наращивать свой потенциал", - подчеркивает командующий Национальными вооруженными силами.

С 11 по 16 августа Калниньш находится с рабочим визитом в США, где обсудит вопросы оборонного сотрудничества между вооруженными силами Латвии и США, вопросы безопасности и сотрудничества, а также примет участие в международных военных учениях Northern Strike 2023, в которых также участвуют военнослужащие НВС и воздушно-десантные войска.

В августе 2017 года в американском штате Мичиган в Учебном центре боевой готовности в Алпене была открыта улица имени сержанта Вольдемара Аншевича, латвийского военнослужащего, погибшего в Афганистане.

Сержант Аншевич погиб 1 мая 2009 года в результате нападения боевиков на наблюдательный пункт Афганской национальной армии в провинции Кунар.

В американском штате Мичиган открыта улица, посвященная памяти погибшего латвийского солдата, так как военнослужащие латвийского контингента в Афганистане служили вместе с военнослужащими Национальной гвардии США штата Мичиган.

В июне 2018 года на базе Адажи состоялось официальное открытие проспекта Мичиган в честь 25-летия партнерства между Латвией и Национальной гвардией США штата Мичиган.

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