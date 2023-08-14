Видео ⟩ В США появится улица в честь Латвии

Улицу открыли командующий Национальной гвардией США в Мичигане генерал-майор Пол Роджерс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш, во время празднования 30-летия партнерства Латвии и Мичигана.

По словам генерал-лейтенанта Калниньша, несмотря на большое расстояние и континенты, которые отделяют Латвию от США, у нас очень близкие цели, видение и огромный самоотверженный вклад личного состава в построение системы обороны наших стран.

"Память об этой героической борьбе обязывает нас с еще большей самоотдачей продолжать наращивать свой потенциал", - подчеркивает командующий Национальными вооруженными силами.

С 11 по 16 августа Калниньш находится с рабочим визитом в США, где обсудит вопросы оборонного сотрудничества между вооруженными силами Латвии и США, вопросы безопасности и сотрудничества, а также примет участие в международных военных учениях Northern Strike 2023, в которых также участвуют военнослужащие НВС и воздушно-десантные войска.