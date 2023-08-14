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"Новое Единство" не рассматривало возможность замены премьер-министра Кариньша

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

"Новое Единство" не рассматривало возможность выдвижения на пост премьер-министра вместо Кришьяниса Кариньша другого политика, заявил TV3 министр финансов Арвил Ашераденс.

"Мы не рассматривали такой вариант", - сказал Ашераденс, добавив, что "Новое Единство" будет работать над созданием максимально широкой коалиции.

В четверг, 17 августа, Кариньш планирует проинформировать президента Эдгара Ринкевича о возможной модели нового правительства.

"Объединенный список" (ОС) и Нацобъединение в пятницу не ответили на приглашение Кариньша встретиться во второй половине дня для неофициальных переговоров о формировании нового правительства. Партии заявили, что готовы обсуждать работу нынешнего правительства на обычном заседании коалиции в понедельник.

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