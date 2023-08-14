"Новое Единство" не рассматривало возможность замены премьер-министра Кариньша

"Мы не рассматривали такой вариант", - сказал Ашераденс, добавив, что "Новое Единство" будет работать над созданием максимально широкой коалиции.

В четверг, 17 августа, Кариньш планирует проинформировать президента Эдгара Ринкевича о возможной модели нового правительства.

"Объединенный список" (ОС) и Нацобъединение в пятницу не ответили на приглашение Кариньша встретиться во второй половине дня для неофициальных переговоров о формировании нового правительства. Партии заявили, что готовы обсуждать работу нынешнего правительства на обычном заседании коалиции в понедельник.