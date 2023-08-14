Пытаясь уступить дорогу другим туристам, 13-летний мальчик упал в Гранд-Каньон

13-летний подросток Уайетт Кауфман выжил после падения с высоты примерно 30 метров в Гранд-Каньоне в Аризоне, США, сообщает ВВС.
Спасатели два часа вытаскивали парня, упавшего с уступа скалы. После этого Кауфман был доставлен в больницу с серьезными травмами, однако сейчас он уже выписан из медучреждения.
Подросток рассказал журналистам, что упал, когда уступал дорогу туристам, которые хотели сделать фотографии. Он споткнулся и схватился за камень, однако потерял равновесие и начал падать.
В результате падения парень получил перелом руки, травму легких, перелом позвонков и разрыв селезенки.
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