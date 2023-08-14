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За сутки поймано 9 пьяных водителей; начато 7 уголовных процессов

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Africa Studio/Shutterstock

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 380 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 194 за превышение скорости.

С другой стороны, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и семь уголовных дел.

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