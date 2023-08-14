Фото ⟩ Выставка "Поэма о молоке" на старом молочном заводе Pienotava в Тырзе

В 1922 году было основано молочное фермерское сообщество Тырзы, которое начало работать как ручной молочный завод, но уже в 1926 году перешло на паровую технологию. В 1939 году сообщество насчитывало 160 человек и обслуживало нужды всего поселка. При лучшем раскладе в день перерабатывалось 8000 кг молока. До января 1939 года молочный завод работал в узких, неприспособленных помещениях. В 1939 году по проекту инженера Мазполиса было построено новое здание. В торжественном открытии принимали участие президент Латвийской Республики Карлис Улманис, министры обороны и сельского хозяйства. Молочный завод прекратил свое существование в 90-х годах..

Инесе Мангусе родилась в 1989 году в Гулбене. В 2020 году окончила Московский государственный художественный институт академического искусства им. В. Сурикова, отделение монументальной живописи. Участвует в выставках и организует пленэры с 2014 года. Основная тема ее произведений - поиск здорового психоэкологического состояния, освещение локального контекста, взаимодействие личности с окружающей средой и временем.

Михаил Плохоцкий (Mikhail Plokhockiy) - скульптор и куратор арт-проектов. Родился в 1980 году в Москве. В 2003 году окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова, скульптурный факультет. С 2006 по 2009 год стажировался в творческих мастерских Российской академии художеств. В 2018 году окончил курс современного искусства музея ММОМА. С 2001 года участвует в арт-резиденциях, выставках, реализует скульптурные проекты в городской среде. Работы Михаила находятся в собраниях Третьяковской галереи, Инновационного центра современного искусства и частных коллекциях.

Время работы выставки: 4.08 - открытие в 18:00

5.08 - 11:00-21:00

6.08 - 12:00-18:00

7-11.08 - индивидуальные экскурсии

12.08 - 12:00-16:00

13.08 - 12:00-16:00

19.08 - 12:00-16:00

20.08 - 12:00-16:00