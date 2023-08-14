Фото ⟩ Выставка "Поэма о молоке" на старом молочном заводе Pienotava в Тырзе

Закрыты школа и детский сад, закрыт магазин, закрыты почта и молочный завод. Подобные новости уже не удивляют жителей отдаленных латвийских деревень. Тот факт, что современное общество стремится в сторону столицы, а провинциальные города видят только себя, провоцирует огромный ментальный разрыв между мегаполисом и периферией. Инесе и Михаил это особо остро почувствовали, когда во время пандемии на долгое время переехали из Москвы в Тырзу (родное село Инесе в 8-м поколении).
Деревенский быт заставил вникать в локальный контекст, изучить антропологию сельского сообщества, и появилась идея художественного проекта "Внутренняя Тырза".
2020 год заставил людей сосредоточиться на себе и увидеть свою "внутреннюю Тырзу", которую, как и село Тырза, сложно заметить сквозь стремительно бегущие будни. Художники представляют проект как некую аллегорию Красной книги, для которой они исследуют и собирают редкие экземпляры и исчезающие "сельские виды" в их естественных условиях.
В рамках вышеописанного проекта в раритетном здании бывшего молокозавода Тырзы родилось выставочное высказывание "Поэма о молоке". Завод является одним из таких редких объектов, в котором время застыло в 90-е годы. Художники обратились к ровеснику здания Pienotava, латышскому поэту Иманту Зиедонису, и его "Поэма о молоке" явилась путеводителем и структурировала пространство завода, взаимодействуя со скульптурами, картинами и инсталляциями site-specific.
Галерея: Выставка "Поэма о молоке" на старом молочном заводе Pienotava в Тырзе
В рамках этого спецпроекта на молочном заводе работала резиденция для 20 юных художников, которые создали инсталляцию из масштабных картин к "Поэме о молоке" Зиедониса. Tакже в ходе проекта художники организовали встречу бывших работников молочного завода, водителей молоковозов и других причастных лиц, записали интервью с ними, собрали воспоминания и фотографии из частных домашний альбомов, которые переданы местному музею свидетельств XX века. Интервью с бывшими сотрудниками записала и обработала приглашенный художник Зиле Лиепинья - канадский фотограф и дизайнер латышского происхождения. В проекте участвовал Тырзский архив регионоведения, который помог собрать существующие данные, артефакты и сохранить новые полученнные сведения.
В 1922 году было основано молочное фермерское сообщество Тырзы, которое начало работать как ручной молочный завод, но уже в 1926 году перешло на паровую технологию. В 1939 году сообщество насчитывало 160 человек и обслуживало нужды всего поселка. При лучшем раскладе в день перерабатывалось 8000 кг молока. До января 1939 года молочный завод работал в узких, неприспособленных помещениях. В 1939 году по проекту инженера Мазполиса было построено новое здание. В торжественном открытии принимали участие президент Латвийской Республики Карлис Улманис, министры обороны и сельского хозяйства. Молочный завод прекратил свое существование в 90-х годах..
Инесе Мангусе родилась в 1989 году в Гулбене. В 2020 году окончила Московский государственный художественный институт академического искусства им. В. Сурикова, отделение монументальной живописи. Участвует в выставках и организует пленэры с 2014 года. Основная тема ее произведений - поиск здорового психоэкологического состояния, освещение локального контекста, взаимодействие личности с окружающей средой и временем.
Михаил Плохоцкий (Mikhail Plokhockiy) - скульптор и куратор арт-проектов. Родился в 1980 году в Москве. В 2003 году окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова, скульптурный факультет. С 2006 по 2009 год стажировался в творческих мастерских Российской академии художеств. В 2018 году окончил курс современного искусства музея ММОМА. С 2001 года участвует в арт-резиденциях, выставках, реализует скульптурные проекты в городской среде. Работы Михаила находятся в собраниях Третьяковской галереи, Инновационного центра современного искусства и частных коллекциях.
Время работы выставки:
- 4.08 - открытие в 18:00
- 5.08 - 11:00-21:00
- 6.08 - 12:00-18:00
- 7-11.08 - индивидуальные экскурсии
- 12.08 - 12:00-16:00
- 13.08 - 12:00-16:00
- 19.08 - 12:00-16:00
- 20.08 - 12:00-16:00
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