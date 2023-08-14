С визитом в Киев прибыл министр финансов Германии

Это первый визит Линднера в Киев с начала войны. Министр приехал в столицу Украины на поезде, пишет DW.

Напомним, до него Киев посещали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и ряд министров.

Германия оказывает Украине поддержку, поставляя ей вооружение.

Украина уже более 17 месяцев борется с российскими войсками и в нынешний момент пытается убедить правительство Германии в необходимости поставок крылатых ракет Taurus.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно отнесся к этой идее, подчеркнув, что правительство так же, как и ранее, будет тщательно изучать вопрос перед принятием каждого отдельного решения.

DW напоминает, что с 2022 года Берлин оказал Украине прямую финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро. Кроме того, Германия и другие кредиторы в июле прошлого года пообещали предоставить Украине отсрочку по выплате задолженности.