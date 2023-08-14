Пытался взять кредиты на имя умершего деда: мужчину приговорили к общественным работам

Мужчина авторизовался на сайте предприятия 4finance под профилем своего умершего деда и отправил заявку на кредит в размере 375 евро. Предприятие констатировало, что клиент мертв, поэтому приняло решение отказать в выдаче кредита.

На следующий день мужчина снова использовал профиль скончавшегося родственника и отправил заявку на кредит в размере 1500 евро, однако предприятие в кредите снова отказало.