Пытался взять кредиты на имя умершего деда: мужчину приговорили к общественным работам

Прокуратура приговорила к 210 часам общественных работ мужчину, который, используя профиль умершего деда, пытался получить кредиты, сообщает агентство LETA.
Мужчина авторизовался на сайте предприятия 4finance под профилем своего умершего деда и отправил заявку на кредит в размере 375 евро. Предприятие констатировало, что клиент мертв, поэтому приняло решение отказать в выдаче кредита.
На следующий день мужчина снова использовал профиль скончавшегося родственника и отправил заявку на кредит в размере 1500 евро, однако предприятие в кредите снова отказало.
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